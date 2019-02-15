Число погибших из-за взрыва газа в жилом доме Красноярска возросло до двух человек

Число погибших в результате взрыва газа в жилом доме в Красноярске, произошедшего накануне, увеличилось до двух человек, сообщается на сайте управления МЧС по Красноярскому краю.

Аварийно-спасательные работы и разбор завалов на месте обрушения дома, произошедшего из-за взрыва газа, в настоящее время завершились. В МЧС отметили, что обрушились шесть квартир с первого по третий этажи дома.

Напомним, частичное обрушение жилого дома из-за взрыва бытового газа в Красноярске произошло 14 февраля в 21:10 по местному времени (17:10 мск). Ранее сообщалось, что в результате произошедшего погибла женщина. По факту взрыва газа региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности).