Трамп решил подписать законопроект о финансировании правительства и объявить чрезвычайное положение в США

Президент США Дональд Трамп собирается подписать законопроект о финансировании правительства для предотвращения нового шатдауна и объявить чрезвычайное положение в стране. Об этом заявила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс, сообщает Reuters.

«Президент Трамп подпишет законопроект о государственном финансировании, и, как он заявлял ранее, он также прибегнет к другим исполнительным мерам, в том числе к [введению] чрезвычайного положения в стране», — сказала она.

Как отмечает Reuters, законопроект о финансировании правительства не предполагает выделение средств на строительство стены на границе США и Мексики, за что выступал Трамп. Однако в нем говорится о введении других мер по обеспечению безопасности на границе.

Ожидается, что Трамп подпишет документ 15 февраля. Ранее его одобрили Сенат и Палата представителей Конгресса США.

Напомним, 25 января Трамп и Конгресс договорились о прекращении частичного шатдауна правительства, который длился с декабря прошлого года из-за разногласий о строительстве стены на границе с Мексикой. Трамп требовал, чтобы на эту цель выделили 5,7 млрд долларов из бюджета правительства, однако этого не произошло, и Трамп не одобрил финансирование.

Из-за отсутствия бюджета частично прекратили свою работу 9 из 15 федеральных министерств. В неоплачиваемый отпуск ушли 800 тысяч госслужащих.