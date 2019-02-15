Хабаровская компания возместила расходы матери-одиночке, купившей 11 билетов на рейс Utair для двоих детей с инвалидностью

Одна из хабаровских компаний полностью возместила деньги матери-одиночке Наталье Загуменной, которые она потратила на покупку 11 авиабилетов для своих двоих детей с инвалидностью. Об этом рассказала Интерфаксу председатель Хабаровского отделения «Российского детского фонда» Елена Суркова.

«После того, как об этой истории стало известно, к нам в фонд позвонил представитель одной из компаний и предложил материальную помощь семье. Эта сумма полностью компенсировала потраченные женщиной деньги», — сказала она агентству.

РИА Новости Суркова рассказала, что Загуменная переплатила за авиабилеты 43 тысячи рублей, но ей возместят 50 тысяч: «Вчера ей отправили 30 тысяч, и еще отправим 20 тысяч. То есть мы ей восполним 50 тысяч, потраченных за перелет».

Напомним, ранее в СМИ появились сообщения о том, что в авиакомпании Utair Загуменную заставили купить 11 билетов для своих двоих детей с инвалидностью и потратить на перелет из Кургана в Москву для двоих взрослых и двоих детей более 60 тысяч рублей вместо 16 тысяч.

В авиакомпании говорили, что требование о покупке Загуменной 11 мест для двоих детей было связано с тем, что компанию не уведомили о том, что на рейсе будут маломобильные пассажиры, а авиаперевозчик обязан заранее знать о подобных клиентах и подготовиться к их перевозке.