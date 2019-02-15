РБК: московские власти планируют заказать для полицейских очки с технологией распознавания лиц

Московский департамент информационных технологий (ДИТ) планирует заказать разработку очков дополненной реальности с технологией распознавания лиц для полицейских, сообщает РБК со ссылкой на двух источников, участвующих в подготовке проекта, и собеседника в мэрии.

Источники издания утверждают, что созданием приложения для применения технологии распознавания лиц в очках дополненной реальности для московской полиции занимается компания Ntechlab. Она известна благодаря созданию сервиса FindFace.

В департаменте РБК сказали, что о деталях и результатах проекта говорить рано, но подтвердили, что в настоящее время проводится тестирование технологии распознавания лиц. Изданию также рассказали, что «регулярно проводят пилотные проекты и исследования в сфере видеоаналитики и технологий реагирования на инциденты».

По информации одного из источников РБК, публичную презентацию очков планируют провести в октябре этого года, ее хотят провести на выставке «Интерполитех».

Начальник отдела городского видеонаблюдения ДИТ Дмитрий Головин на форуме «Технологии безопасности» рассказал, что в настоящее время алгоритмы распознавания лиц используются в городской системе видео наблюдения на полутора тысячах камер. Они, по его словам, подключены к базам данных о лицах, находящихся в розыске. Головин также сообщил, что к Единому центру хранения и обработки данных подключили 167 тысяч камер.

Напомним, сервис FindFace начал работать в феврале 2016 года.В сентябре 2017 года власти Москвы подключили технологию распознавания лиц к городской системе видеонаблюдения для поиска преступников. Также был разработан сервис по поиску пользователей «ВКонтакте» с помощью фотографий, однако в прошлом году разработчик объявил о закрытии проекта. Тогда в компании пояснили, что ее сотрудники сосредоточатся на разработке решений для бизнеса и государства.