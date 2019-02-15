Из-за массовой драки рядом с московским кафе задержали 18 человек

После массовой драки, произошедшей накануне вечером рядом с кафе на юго-востоке Москвы, задержали 18 человек, сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя столичной полиции Юрия Титова.

Он рассказал агентству, что по факту произошедшего возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство).

Титов опроверг информацию о том, что в драке участвовали до ста человек, в результате нее десять человек пострадали. В московской полиции ранее сообщали об одном пострадавшем, отмечает Интерфакс, однако само агентство со ссылкой на источник утверждает, что пострадавших двое.

РИА Новости в столичном главке МВД сообщили, что конфликт произошел между 20 людьми, в ходе ссоры один из его участников начал стрелять из пистолета. Для остановки конфликта полицейские выстрелили в воздух. Агентство отмечает, что он произошел на бытовой почве.