СМИ: власти Японии рассматривают возможность отмены краткосрочных виз для россиян

Власти Японии рассматривают возможность отмены для граждан России краткосрочных виз, это позволит россиянам въезжать на территорию страны без визы и находиться там в течение 90 дней. Об этом сообщает издание Sankei Shimbun со ссылкой на источники.

По информации газеты, в случае одобрения данной схемы россиянам нужно будет пройти предварительную систему регистрации паспорта. Как объясняет Sankei Shimbun, эта система предусматривает регистрацию документа в японском посольстве. Аналогичные меры уже применяются к гражданам Объединенных Арабских Эмиратов и Индонезии.

Sankei Shimbun утверждает, что перспективы отмены краткосрочных виз для россиян министр иностранных дел Японии Таро Коно и глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров могут обсудить во время переговоров. Газета отмечает, что таким образом власти Японии планируют повлиять на позицию России по поводу заключения мирного договора.

Ранее СМИ сообщали, что японские власти решили пересмотреть стратегию переговоров с Россией по решению вопроса с Курильскими островами. Источник новостного агентства Японии Jiji утверждал, что к такому решению в Токио пришли после встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ с российским президентом Владимиром Путиным, во время которой не удалось достичь значительного прогресса. Она прошла 22 января.

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Активизировать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года Путин и Абэ договорились после встречи в Сингапуре в ноябре прошлого года. Заключению мирного соглашения между двумя странами мешает территориальный спор из-за островов южных Курил.

Япония считает их своими оккупированными северными территориями и ссылается на Трактат о торговле и границах 1855 года. По мнению России, Курильские острова перешли СССР по итогам Второй мировой войны в 1945 году.