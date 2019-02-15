Друзя и Бера отстранили от участия в «Что? Где? Когда?» и «Кто хочет стать миллионером?»

«Первый канал» решил отстранить знатока Александра Друзя от участия в программе «Что? Где? Когда?», а редактора «Кто хочет стать миллионером?» Илью Бера — от работы, сообщил ТАСС.

«Сложившаяся ситуация подвела вещателя, программу, всех, кто на ней работает, и наших ни в чем не повинных зрителей», — говорится в заявлении.

Ранее Бер обвинил Друзяв попытке подкупа: тот якобы в ноябре за три дня до съемок попросил раскрыть список вопросов и ответы на них в обмен на долю от выигрыша. Редактора «Кто хочет стать миллионером?» Бер также опубликовал фрагменты запись, где обсуждаются детали сделки.

Однако Друзь заявил, что сделку предложил не он, а Бер. Знаток подтвердил, что голос принадлежит ему, при этом он уверяет, что подыгрывал Беру при обсуждении сделки. Друзь заявил, что перед съемками рассказал о ситуации знатоку Виктору Сидневу, с которым участвовал в выпуске «Кто хочет стать миллионером?», и они решили дойти до последнего вопроса, «но его ни за что не выигрывать и сообщить о произошедшем руководству».

В ответ Бер назвал слова Друзя «детским лепетом». «Единственная возможная линия защиты – это я [Илья Бер] злодей и я его спровоцировал. Он этой линией и пользуется», — сказал редактор «Кто хочет стать миллионером?».

Шоу, в котором Друзь с партнером отвечает на заранее известные ему вопросы викторины, вышло в эфире «Первого канала» 22 декабря 2018 года. О ситуации рассказали спустя пару месяцев: Бер опубликовал ее в «Живом журнале».