«Коммерсант» узнал о планах Минобороны создать новую структуру для военного строительства

Минобороны создаст публично-правовую компанию (ППК), которая, вместо ликвидированного в 2017 году Спецстроя, будет заниматься военным строительством. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета «Коммерсант», а позднее вице-премьер Юрий Борисов подтвердил это Интерфаксу.

Сейчас Минобороны разрабатывает «дорожную карту» создания и развития компании, которая должна получить название «Военно-строительный комплекс», полноценно военная ППК должна заработать уже в 2020 году. Новая компания сконцентрируется только на возведении объектов в интересах Минобороны и не будет заниматься коммерческой стройкой, уточняет газета.

Идею создания новой компании, по данным собеседников газеты, в декабре одобрил президент Владимир Путин. Именно такая форма юрлица была выбрана, поскольку она позволяет не накладывать взыскание на ее имущество и не признавать банкротом, а система спецсчетов, открытых в опорном банке в сфере гособоронзаказа, обеспечит повышенный уровень контроля расходования средств.

После ликвидации Спецстроя в 2017 году из-за скандалов Минобороны оставило только восемь укрупненных ФГУПов и три акционерных обшества, однако различная организационно-правовая форма не позволяла решать все финансовые вопросы. Так, Минобороны приходилось закрывать многие контракты «волевыми усилиями», поскольку субподрядные организации, получив деньги, с задачами не справлялись, а истребовать средства обратно было крайне тяжело, утверждает собеседник «Коммерсанта», близкий к Минобороны.