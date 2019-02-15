ФСБ отчиталась о задержании возглавлявшей ячейку ИГ жительницы Приволжья

Федеральная служба безопасности сообщила о том, что задержала жительницу Астраханской области, которая, по их данным, возглавляла местную ячейку «Исламского государства» (запрещенной в России террористической организации), говорится в сообщении ведомства.

В ФСБ утверждают, что женщина собирала в Москве, Астрахани, Томске и ряде городов Северо-Кавказского федерального округа средства для ИГ. Для этого она размещала в закрытых чатах в Telegram реквизиты карт, а полученные деньги переводила основателю запрещенного в России фонда «Мухаджирун» Исраилу Ахмеднабиеву.

Помимо этого, добавляют в ФСБ, она вела телеграм-канал с «аудио- и видеоматериалами экстремистской направленности», а также сама планировала выехать в Сирию для совершения теракта.

В ФСБ уточнили, что женщину обнаружили в ходе расследования дела других организаторов сборов для ИГ, которых задержали в прошлом году в Томской области.