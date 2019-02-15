Неизвестный напал с битой на мэра Иваново

Мэра Иванова Владимира Шарыпова госпитализировали после того, как вечером 14 февраля неизвестный напал на него с битой. Об этом он рассказал ТАСС.

По данным местного издания, нападение произошло у дома Шарыпова около 21:40 мск: неизвестный напал на него с бейсбольной битой, однако Шарыпов оказал ему сопротивление и тот убежал. Как уточняет ивановский «Московский комсомолец», нападавший бил его по голове и рукам. В итоге мэр Иваново получил легкие травмы и 15 февраля вышел на работу.

Региональное управление МВД возбудило дело о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК). О мотивах нападавшего дознаватели не сообщали, однако «МК» предположило, что это, вероятно, связано с профессиональной деятельностью Шарыпова. Местное издание 1000inf.ru также пишет о том, что бытовая версия исключается.