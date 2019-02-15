«Коммерсант» узнал о предложениях властей по ужесточению санкций за нарушение ПДД

МВД, Минтранс и Центр организации дорожного движения (ЦОДД) подготовили свои предложения по ужесточению санкций за нарушение различных правил дорожного движения, сообщил «Коммерсант».

Так, что касается штрафа за превышение скорости на 10-20 км/ч, в МВД напомнили, что направили свои предложения правительства еще в 2015 году, при этом уточнили — этот штраф должен действовать только в пределах населенных пунктов. В Минтрансе предлагают штрафовать на 500 рублей, а штрафы за превышения скорости больше, чем на 20 км/ч, увеличить. В ЦОДД также поддержали идею о введении такого штрафа.

Представители ЦОДД также выступили за усиление ответственности за нарушение правил проезда перекрестка, непропуск пешеходов, велосипедистов и других участников дорожного движения.

Кроме того, в МВД считают, что для тех, кто ездит с подложными и нечитаемыми номерами и нарушает правила стоянки-остановки, можно отменить 50-процентную скидку. При этом увеличивать размер штрафа за отказ уступать дорогу пешеходам не стоит, говорится в публикации «Коммерсанта».

Ранее правительство поручало МВД и Минтрансу до 1 марта 2019 года проработать вопрос о введении штрафов за нарушение скоростного режима на 10-20 км/ч. О том, что необходимо вводить новые штрафы заявлял вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Напомним, за последнее время по инициативе правительства в ПДД был внесен ряд изменений. Так, с 8 декабря водителям больше не нужноклеить на машины знак «Шипы», а с 14 декабря появилось понятие «велосипедная зона» с ограничением скорости.