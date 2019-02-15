В Москве задержали основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok

Обновление 14:17 Шестерых сотрудников Baring Vostok подозревают в хищении имущества на 2,5 млрд руб, сообщил следователь на заседании по выбору меры пресечения, передает ТАСС. По версии следствия, знавший о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» долга в размере 2,5 млрд рублей, продал его акции банку «Восточный».

Сотрудники правоохранительных органов задержали основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви, чтобы в Басманном суде избрать меру пресечения, сообщил Интерфакс.

Калви подозревают в мошенничество, совершенном в особо крупном размере (159 УК РФ). Также следствие настаивает на аресте бизнес-партнеров задержанного — Вагана Абгаряна и Филиппа Дельпаля.

В разговоре с РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева уточнила, что помимо Kалви, Абгаряна и Дельпаля задержали директора по инвестициям компании Иван Зюзин, председатель совета директоров ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев​ и Максим Владимиров.

О компании Baring Vostok Capital Partners известно, что она занимается инвестициями в Россию и СНГ, с ней в разное время заключали сделки: «Яндекс», Ozon, Avito, «СТС Медиа», «Каро», 1С, «Боржоми» и другие бренды.

Сам Калви родился в штате Висконсин в США, окончил Университет Оклахомы и Лондонскую школу экономики, также является членом наблюдательного совета Международной школы бизнеса Кембриджского университета.