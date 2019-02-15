В Москве из-за сообщений о минировании эвакуировали несколько тысяч сотрудников бизнес-центров

В Москве из-за сообщений о минировании эвакуировали более 5 тысяч человек из 10 бизнес-центров и офисных зданий, сообщили ТАСС в экстренных службах.

Угрозы поступали по электронной почте и касались бизнес-центров «Гамма» у метро «Тульская», «Фабрика Станиславского» у метро «Таганская» и «Интерьер» у метро «Беговая». Также поступили сообщения о минировании редакции «Русского радио» на 3-й Хорошевской улице и здания телеканала «Звезда» на проспекте Мира.

В России 15 февраля эвакуации также затронули алтайский город Бийск. По данным городского издания «Бийский рабочий», электронные письма с угрозами получили более ста организаций, в том числе местное телевидение и сама газета.

В своей публикации они привели скриншот поступившего письма: «С нетерпением хотим сообщить, что в вашем здании взрывное устройство <..> Времени мало, поэтому советуем поспешить эвакуироваться. Не совершайте ошибку Красноярцев, ведь мы их предупреждали», — пишет анонимный автор письма, имея в виду взрыв газового баллона 14 февраля в нелегальном красноярском хостеле, из-за которого погибли двое человек.

Накануне ТАСС также сообщал о проверках в Москве после анонимных сообщений о Ярославского и Киевского вокзалов, а также СИЗО № 4 «Медведь» и СИЗО № 5 «Водник».

До этого массовые эвакуации в Москве проходили 5 февраля, тогда они затронули около 90 зданий, из которых эвакуировали более 20 тысяч человек. По электронной почте приходили анонимные угрозы о минировании ряда московских школ, торговых центров, в том числе ЦУМа, и университетов.

В конце января по всей России массовые эвакуации после получения сообщений о минировании прошли в европейской части России — в том числе во Владимирской, Липецкой, Мурманской, Новгородской, Тамбовской, Псковской, Архангельской и Астраханской областях. Угрозы взрывов поступают в социально-значимые объекты, в основном в школы, больницы и торговые центры.

До этого массовые эвакуации прошли 28 января в Омской и Новосибирской областях и Хакасии, 25 января — в других регионах Сибири и Дальнего Востока. При этом нигде информация о минировании не подтвердилась.

Ранее большая волна сообщений о минировании зданий прошла осенью 2017 года: за месяц неизвестные «заминировали» 2460 объектов в 170 городах, эвакуации коснулись Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Воронежа и Уфы. Всего было эвакуировано более 1 млн человек. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб составил 150 миллионов рублей.