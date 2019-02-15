В Нижнекамске передали в суд дело против пятерых полицейских о пытках над задержанным

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение для пятерых сотрудников УМВД по Нижнекамскому району, обвиняемых в пытках над задержанными (п. «а», «б», «в» ч. 3 ст. 286 УК), а также доведении до самоубийства одного из них, Ильназа Пиркина (п «а», «г» ч. 2 ст. 110 УК). Об этом «Новой» рассказали в правозащитной организации «Зона права», юристы которой представляют интересы потерпевших.

Дело против начальника отделения по борьбе с организованной преступностью отдела угрозыска Нижнекамского УМВД Ринат Ахметшин, а также оперуполномоченных Гаделя Рахимова, Игоря Филинова, Наиля Миндубаева и Михаила Логачева будет рассматриваться в Нижнекамском городском суде. Все они находятся под стражей. Шестой фигурант, стажер на должности оперативника Ильнар Гарипов, объявлен в розыск.

Их обвиняют в пытках 22-летнего заключенного Ильназа Пиркина, задержанного в октябре 2017 года. Пиркина под пытками заставляли признаться в краже магнитолы, после чего он совершил самоубийство. Перед он записал видеообращение, в котором рассказал, что накануне подвергся двухдневным пыткам в здании полиции.

Позднее полицейские, по версии следствия, избили владельца магнитолы Николая Удирякова и его друга Тимофеева, которые сообщили полиции о краже. От мужчин требовали взять на себя вину в суициде Пиркина, а в случае отказа предлагали им покончить с собой «как Пиркин».

В деле в отношении полицейских есть еще один эпизод о пытках над задержанным Ильдаром Камалеевым: в ноябре 2016 года, принуждая его признаться в нанесении побоев мужчине, полицейские били его руками и ногами, в том числе по голове и почкам, а также надевали на голову черный полиэтиленовый пакет.

При этом правозащитники из «Зоны права» и Казанского правозащитного центра сообщали и о других случаях пыток в этом отделе. Так, Ильназ Юнусов, которого задержали по подозрению в краже в том же месяце, что и Пиркина, говорил, что оперативники под пытками заставляли его признаться в преступлении, а также заклеивали ему рот скотчем и применяли пытку «слоник» (когда на голову человека надевают противогаз и перекрывают доступ воздуха, — ред.).

А еще раньше, в ноябре 2015 года, в отделе избили задержанного Александра Шабалина, которому затыкали рот грязными штанами, заламывали шею и наносили удары, требуя признательных показаний. В ходе прошедших в тот же день обысков у него «сразу нашли сверток с веществом растительного происхождения», впоследствии его приговорили к лишению свободы по делу о хранении наркотиков (ст. 282 УК).