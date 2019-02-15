В Испании объявили досрочные парламентские выборы

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что 28 апреля в стране пройдут досрочные парламентские выборы, потому что не удалось согласовать бюджет на 2019 год, сообщила газета El Pais.

Санчес возглавляет Испанскую социалистическую рабочую партию (ИСРП), у которой в парламенте лишь 84 мандата из 350. Для принятия бюджета, который бы поддерживала ИРСП, социалистам нужно было объединиться в коалицию с «Левыми республиканцами Каталонии» и «Каталонской европейской демократической партией».

Однако эти две партии в качестве условия для переговоров по созданию коалиции настаивали на получении «права на самоопределение» для Каталонии, что противоречит Конституции Испании.

При этом сам Санчес занял пост премьер-министра в июне 2018 года: тогда летом парламентарии объявили вотум недоверия прежнему премьер-министру Мариано Рахою, а взамен выбрали Санчеса.

Рахоя отправили в отставку, потому что некоторые члены его Народной партии оказались связаны с «делом Гюртель». Речь идет о расследовании, во время которого было установлено, что парламентарии получали взятки и уходили от налогов, и их финансировали бизнесмены. В 2011 году издание Publico писало, что ущерб экономике страны составил €120 млн по самым консервативным подсчетам