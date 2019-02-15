Аспиранту МГУ Мифтахову предъявили обвинение по делу о разбитом окне в офисе «Единой России»

Следствие предъявило обаинение в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) арестованному аспиранту мехмата МГУ анархисту Азату Мифтахову по делу о разбитом окне в офисе «Единой России». Об этом его адвокат Светлана Сидоркина рассказала правозащитному проекту «ОВД-Инфо».

Сейчас Мифтахов находится в СИЗО-5 «Водник», куда его 12 февраля поместил Головинский районный суд. По словам адвоката, на условия он не жалуется, однако вины по делу не признает. Сидоркина также рассказала, что уже обжаловала решение об аресте.

По версии следствия, аспирант мехмата МГУ был в числе шестерых человек, которые 31 января прошлого года разбили окно в офисе «Единой России» на Онежской улице. В ходе осмотра его планшета следователи нашли у него переписку о планах совершить акцию протеста у офиса «Единой России».

В деле также присутствуют показания засекреченного свидетеля, который утверждает, что запомнил лицо Мифтахова среди нападавших по «выразительным бровям». Что конкретно там делал аспирант, свидетель не смог объяснить, однако отметил, что тот размахивал руками.

Напомним, Азата Мифтахова задержали 1 февраля по подозрению в изготовлении самодельного взрывного устройства, найденного ранее в Балашихе (ч. 1 ст. 223.1 УК). Обыскам и задержаниям тогда подверглись еще десять левых активистов, однако всех, кроме Мифтахова, в тот же день отпустили, а его оставили в изоляторе временного содержания.

Мифтахов рассказывал адвокату о том, что в отделении его били, а также подносили к груди шуруповерт, требуя признательных показаний. Адвокат также говорила, что Мифтахов 1 февраля, опасаясь возможных пыток, вскрывал себе вены. Впоследствии суд Балашихи продлевал ему срок задержания на трое суток. 7 февраля его отпустили без избрания меры пресечения и в тот же день снова задержали уже по новому делу.