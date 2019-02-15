Листовки с оскорблениями одного из разработчиков боевого отравляющего вещества «Новичок» развесили на улицах Анапы. К химику пришла полиция

Химик Владимир Углев, который считается одним из разработчиков нервнопаралитического газа «Новчиок», обнаружил, что по Анапе, где он проживает, развесили листовки с его фото и подписью «знать педофила в лицо», сообщила Русская служба «Би-Би-Си».

«Первое объявление я снял и скомкал с дверей офиса, где я работаю. Второе, с того же дома... Третью [листовку] снял у нашего магазина, [не знаю] сколько их еще», — сказал Углев «Би-Би-Си».

В этих листовках, которые есть у издания, говорится, что ученый якобы «знакомится с детьми возле школ, дарит игрушки», а потом «пишет им в "вКонтакте", просит присылать откровенные фото».

Углев рассказал, что к нему уже приходили трое сотрудников полиции, которые без понятых осмотрели его ноутбук и планшет «на предмет наличия фото с малолетками» и сделали фотографии его квартиры.

Русской службе «Би-Би-Си» заявили в Следственном комитете, что связанных с Углевым никаких материалов не поступало, в отделе МВД по Анапе подтвердили, что проверяли ученого, но за другими комментариями предложили обратиться в управление МВД по Краснодарскому краю.

Напомним, Владимир Углев рассказывал об особенностях действия «Новичка» российским и западным СМИ.

Об этом отравляющем веществе заговорили после того, как возле ресторана в британском Солсбери нашли без сознания бывшего военного разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Великобритания заявила, что россияне были отравлены ядом «Новичок», разработанным в СССР, и обвинила в атаке Россию. Москва все обвинения отрицает.