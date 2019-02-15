В Махачкале задержали заместителя гендиректора подразделения «Газпром межрегионгаза»

Управление МВД по Дагестану 11 февраля задержало заместителя руководителя «Газпром межрегионгаз Махачкала» Даниялбека Багаутдинова в рамках дела о хищении газа. Об этом сообщают источники РБК и Интерфакса, а издание «Черновик» утверждает, что об этом им сообщила пресс-служба УМВД, отказавшаяся от дальнейших комментариев.

Управление экономической безопасности УМВД провело обыски у него дома и в рабочем кабинете по делу о мошенничестве (ст. 159 УК), а 15 февраля в рамках дела также был задержан начальник отдела организации Курахма Магомедов, уточняет Интерфакс.

По данным «Черновика», Багаутдинов был задержан в рамках дела его начальника, арестованного в декабре гендиректора «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимира Анастасова, который ранее занимал должность главы «Газпром межрегионгаз» Карачаево-Черкесии

Его обвиняют в хищении газа в особо крупном размере. Собеседники РБК называли его «человеком Рауля Арашукова».

Напомним, в конце января задержали сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, а также его отца Рауля Арашукова, советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз».

Арашукова-старшего обвинили в создании преступногоо сообщества и хищении природного газа на сумму около 30 млрд рублей (ч. 4, ст. 159, ч. 3 ст. 210 УК) и арестовали на два месяца.

По делу о хищении проходят несколько фигурантов, среди которых — брат Арашукова, руководитель «Газпром газораспределение Астрахань» Руслан Арашуков, директор «Газпром газораспределение Ставрополь» Игорь Травинов, его заместитель и директор филиала компании в Минеральных водах.