Устроившего стрельбу в школе в Ивантеевке приговорили к семи годам колонии

Суд в Подмосковье приговорил подростка, который осенью 2017 года устроил стрельбу в школе Ивантеевке, к семи годам и трем месяцам воспитательной колонии, сообщил ТАСС.

Судья также частично удовлетворил гражданский иск от потерпевших. Таким образом, семья школьника будет обязана выплатить еще более 2 млнр рублей.

Уголовное дело было возбуждено по статье 213 УК РФ (хулиганство). Позднее следствие квалифицировало действия напавшего на школу ученика как покушение на убийство (часть 3 статьи 30, «а, б, е, и» части 2 статьи 105 УК РФ).

Сам инцидент произошел 5 сентября, тогда учащийся 9-го класса школы №1 в подмосковной Ивантеевке устроил в здании учебного заведения стрельбу из пневматики и разбросал дымовые шашки, а также ранил учителя кухонным топориком. В результате инцидента четыре человека были госпитализированы, из них трое детей, выпрыгнувших из окон школы.