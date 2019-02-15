Девятерых фигурантов московского дела «Хизб ут-Тахрир» приговорили к срокам до 16 лет строгого режима

Московский окружной военный суд приговорил к срокам от 11 до 16 лет колонии строгого режима девятерых членов партии «Хизб ут-Тахрир» (признана в России террористической и запрещена) по обвинению в создании ячейки террористической организации и участии в ней (ч. 1 и 2 ст. 205.5 УК), передает агентство «Москва».

Признанного лидером ячейки Зафара Нодирова, а также Фархода Надирова и Хамида Игамбердыева приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Другие фигуранты дела, Муроджон Сатторов, Отабек Исомадинов, Алиджон Одинаев, Азиз Хидирбаев, Собирджон Бурхониддини и Сардорбек Сиддиков, получили от 11 до 12 лет колонии строгого режима.

Их, а также еще троих участников партии, которых ранее приговорили к срокам от 10 до 11 лет, задержали и арестовали в декабре 2016 года. В их домах в Москве и Подмосковье в ходе обысков изъяли религиозную литературу и «материалы экстремистского характера». Следствие полагает, что задержанные «организовали проведение агитационных занятий по вовлечению граждан в деятельность» партии.

Партия «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», признанная в России и странах СНГ террористической, появилась в Палестине в 1953 году как одно из движений за «чистый ислам». Ее сторонники призывают к созданию Халифата в исламском мире. Центр отмечал, что поскольку партия не призывает к насильственным действиям, ее признание террористической в России неправомерно. По данным центра «Сова», с 2004 по 2017 годы в России осудили 296 членов организации, в последние годы число приговоров заметно выросло.