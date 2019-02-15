В Домодедово, Шереметьево и Жуковском снова разрешили сидеть на полу и лежать на сиденьях

Правительство Московской области решило отменить правила, по которым в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковском запрещалось ложиться и садиться на пол, а так же лежать на креслах и лавках, сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Кроме того, в аэропортах теперь не запрещено слушать музыку без наушников, ездить на самокатах или роликах по территории зданий, а также мыться и переодеваться в «не предназначенных для этого местах».

В ведомстве заявили, что данные запреты противоречили Воздушному кодексу и одному из федеральных законов.

Данные изменения инициировали депутаты Мособлдумы и приняли их в конце апреля 2018 года. Тогда подмосковные депутаты предлагали за эти «нарушения» штрафовать граждан от 100 до 500 рублей, от 1 до 2 тысяч рублей —должностных лиц и от двух до четырех тысяч рублей — юридических. Для этого в КоАП внесли необходимые изменения, а после их снова исключили.