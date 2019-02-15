Суд закрыл процесс по делу главреда «Новых колес» Игоря Рудникова

Московский районный суд Санкт-Петербурга закрыл процесс по уголовному делу Игоря Рудникова, которого обвиняют в вымогательстве, сообщили «Новой газете» адвокаты обвиняемых.

По их словам, суд принял такое решению по ходатайству потерпевшего — руководителя регионального управления Следственного комитета Виктора Леденева. Он настаивал, что во время заседаний могут прозвучать «порочащие его сведения», сказали собеседники «Новой».

Сам Рудников находится под арестом с ноября 2017 года. По версии следствия, он получил взятку в размере 50 тысяч долларов за непубликацию критического материала в газете «Новые колеса» о Леденеве.

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Журналисты связывают это дело с конфликтом Рудникова и Леденева, который становился героем материалов «Новых колес», где его связывали с особняком на берегу озера.

По данному делу также проходит Ээкс-заместитель полпреда президента России в СЗФО Александр Дацышин, его обвиняют в посредничестве данной взятки (ст. 163 УК РФ).