Партия Макрона решила отказать в аккредитации французским подразделениям RT и Sputnik

Партия большинства во французском парламенте «Вперед, Республика!» (La République en Marche!) президента Эммануэля Макрона откажет подразделениям российских государственных СМИ Russia Today и Sputnik в аккредитации на мероприятия их кампании к майским выборам в Европарламент. Об этом в интервью Le Monde заявил директор партийной кампании Стефан Сежурне, перевод приводит Русская служба RFI.

«Они (RT и Sputnik — ред.) не должны быть приравнены к медиа, которые проверяют и сопоставляют информацию», — заявил Сежурне, сказав, что они являются «не органами прессы, а органами пропаганды на службе Кремля». Ссылаясь на данные Еврокомисии, он добавил, что Спутник ежедневно публикует от 10 до 15 ложных материалов.

В RussiaToday пока что не прокомментировали его заявление, главред Sputnik France Наталья Новикова напомнила, что российским госизданиям за последний год отказывали в аккредитации в Елисейском дворце, французском МИДе и других министерствах.

Напомним, в мае 2017 года вскоре после вступления в должность президента на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным Эммануэль Макрон назвал RT и Sputnik «органами лживой пропаганды» из-за того, что российские СМИ распространяли информацию о нем, которая так и не подтвердилась до сих пор (например, о его «офшорных счетах» или о его сексуальной ориентации).