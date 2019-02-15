О готовности пойти на компромисс с Россией ради мира на Донбассе заявили 70% украинцев

Социологи выяснили, что почти 70% украинцев готовы к компромиссу с Россией и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) ради мира на Донбассе, следует из опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

В фонде уточняют, что «на любые компромиссы» согласны пойти только 16% респондентов, а на решение конфликта силовым путем соглашаются 17% участников опроса. «Среди жителей Донбасса значительно выше готовность идти на любые компромиссы ради мира (46%), а также меньше поддержка силового решения конфликта (10%)», — отмечается в исследовании.

Опрос показал, что 30% респондентов считают, что для достижения мира необходимо восстановить «нормальную жизнь» на освобожденных территориях, а 32% заявили о необходимости международного давления на Россию.

Кроме того, социологи выяснили, что основная вина за происходящее на юго-востоке страны лежит, по мнению 57% участника опроса на действующей украинской власти, бывшего президента страны Виктора Януковича виновным назвали 33%, Майдан — 24%, Россию — 22%, а США — 19%.

Напомним, в апреле 2014 года на юго-востоке Украине начался конфликт. Две области объявили себя Донецкой и Луганской народными республиками. Киев обвинил Москву в том, что она поддерживает отделение этих территорий, Москва эти обвинения отвергала.