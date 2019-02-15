В Подмосковье арестовали подозреваемого в убийстве главы отделения Центра противодействия коррупции

Воскресенский городской суд Московской области арестовал на два месяца Николая Зилова, подозреваемого в избиении до смерти руководителя местного отделения общественной организации «Центр противодействия коррупции» Дмитрия Грибова (ч.4 ст. 111 УК). Об этом сообщает корреспондент «Новой» из зала суда.

57-летнего мужчину задержали накануне. Следственный комитет отмечал, что ранее он был судим за нападение на Грибова и что конфликт между ними был бытовым — его общественная деятельность не имела к этому отношения.

Дмитрий Грибов умер в больнице вечером 11 февраля, после того как его во дворе дома в Воскресенске избили до смерти неизвестные. По данным СК, нападавших было двое, с собой у них предположительно были биты. Никакой информации о втором подозреваемом ведомство не сообщило.

«Центр противодействия коррупции», согласно информации на сайте общественной организации, занимается помощью властям в вопросах противодействия коррупции. У Центра 44 отделения по стране, Дмитрий Грибов семь месяцев назад возглавил общественную приемную его воскресенского отделения.