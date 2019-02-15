В Париже посла Ватикана заподозрили в сексуальных домогательствах

Прокуратура Парижа начала расследование против 74-летнего посла Ватикана Луиджи Вентуры, которого заподозрили в сексуальных домогательствах к молодому сотруднику мэрии Парижа, сообщила газета Le Mond.

Инцидент произошел на новогодней церемонии в Hоtel de Ville 17 января во время обращения мэра Анны Идальго к дипломатам, религиозным лидерам и общественным деятелям. Вентура несколько раз «неподобающе» дотронулся до молодого сотрудника, рассказал CNN заместитель мэра по международным отношениям Патрик Клугман.

«Во время церемонии молодого служащего неоднократно щупали сзади, причем один раз это видел свидетель», — рассказал неназванный источник The Guardian.

Жалобу подали 24 января, а расследование началось уже на следующий день. Клугман отметил, что решение передать дело в прокуратуру было принято достаточно быстро. Как уточняет Le Mond, дело было поручено первому отделу уголовной полиции Парижа.

Луиджи Вентура занимает пост папского нунция при правительстве Франции с 2009 года. До этого он служил в Боливии, Бразилии и Великобритании. После Вентура был назначен папским нунцием в Кот-д'Ивуар, Буркина-Фасо, Нигер, а Чили, а затем в Канаду.

Начиная с 1990-х годов, католическая церковь неоднократно подвергалась критике из-за многочисленных сообщений о насилии над несовершеннолетними. В июне 2017 года в сексуальных домогательствах обвинили главу Секретариата по экономике Ватикана Джорджу Пелл.