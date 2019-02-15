Трамп объявил о скором введении чрезвычайного положения в США

Президент США Дональд Трамп объявил о том, что введет в стране чрезвычайное положения для строительства стены на границе с Мексикой, передает CNN.

«Мы не контролируем нашу собственную границу», — сказал Трамп. Он отметил, что до него многие президенты США уже вводили чрезвычайное положение в стране.

Трамп заявил, что подпишет документы о введении чрезвычайного положения, когда вернется в Овальный кабинет (рабочий кабинет президента в Белом доме).

Как сообщает CNN, он в ходе выступления также говорил об «огромных количествах наркотиков», которые попадают в США через южную границу, и также затронул проблемы торговли людьми.

О том, что Трамп намерен ввести чрезвычайное положение в США и подписать законопроект о финансировании правительства, ранее сообщала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Документ о бюджете не предполагает выделение средств на строительство стены на границе США и Мексики, за что выступал Трамп, но в нем говорится о введении других мер по обеспечению безопасности границы.

Документ о финансировании правительства Трамп решил подписать, чтобы избежать нового шатдауна.

Напомним, 25 января Трамп и Конгресс договорились о прекращении частичного шатдауна правительства, который длился с декабря прошлого года из-за разногласий о строительстве стены на границе с Мексикой. Трамп требовал, чтобы на эту цель выделили 5,7 млрд долларов из бюджета правительства, однако этого не произошло, и Трамп не одобрил финансирование.

Из-за отсутствия бюджета частично прекратили свою работу 9 из 15 федеральных министерств. В неоплачиваемый отпуск ушли 800 тысяч госслужащих.