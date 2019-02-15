«Голос» обратился к главе ЦИК и генпрокурору в связи с делом из-за листовок псковского «Яблока»

Движение «Голос» обратилось к председателю Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элле Памфиловой и генеральному прокурору Юрию Чайке в связи с обыском в псковском отделении партии «Яблоко» и возбужденном из-за ее листовок уголовным делом. Об этом сообщается на сайте движения.

В «Голосе» отметили, что возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 141 УК (воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав) в сентябре прошлого года из-за листовок с призывом не голосовать на губернаторских выборах ни за кого из кандидатов было признано законным прокуратурой Псковской области.

«Таким образом, правоохранительные органы Псковской области трактуют призыв к определенной, незапрещенной законом форме волеизъявления как "воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав". Мы полагаем, что такая трактовка не только противоречит принципам свободных выборов, но и грубо нарушает избирательные права граждан», — заявили в движении.

«Голос» отметил, что в сентябре прошлого года с подобным предложением обратился к избирателям мэр Москвы Сергей Собянин, его обращение было опубликовано на youtube-канале. «Тебе кажется, что нет достойного кандидата? Но это не предлог не приходить. В конце концов, вычеркни всех, и это тоже будет поступок», — говорил он. «При этом, в отношении мэра Москвы следственных действий предпринято не было», — подчеркнули в движении.

«Голос» попросил главу ЦИК провести анализ ситуации и дать заключение по ее обстоятельствам, а генпрокурора – проверить правомерность возбуждения дела, полноту проверки и законность решения о признании законным данного решения.

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Напомним, об обыске в псковском отделении партии «Яблоко» рассказала 13 февраля «Новая газета». В ходе него пытались установить, на каком из компьютеров была создана листовка, агитирующая не голосовать ни за кого из кандидатов на губернаторских выборах.