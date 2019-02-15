Суд продлил на трое суток срок задержания основателя компании Baring Vostok

Басманный суд Москвы продлил на трое суток задержание основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви, которого подозревают в мошенничестве на 2,5 млрд рублей, сообщили «Новой газете» в пресс-службе суда.

Рассмотрение ходатайства об аресте Калви отложили на 16 февраля.

Как отмечает агентство «Москва», судья решил продлить срок задержания Калви на 72 часа «для предоставления дополнительных материалов по делу».

Следователь просил суд арестовать Калви до 13 апреля, аргументируя это тем, что у основателя BaringVostok есть значительные материальные средства, он часто ездит за пределы России и может скрыться от следствия. Данное ходатайство поддержал прокурор.

«Москва» отмечает, что Калви отверг подозрения следствия и рассказал, что причиной возбуждения уголовного дела о мошенничестве стал конфликт между его фигурантами и членом совета директоров банка «Восточный» Шерзодом Юсуповым, который и сообщил о хищении денег.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал пятерых фигурантов дела до 13 апреля. Всего по делу 15 февраля задержали шесть человек.

Следствие считает, что Калви, зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» долга в 2,5 млрд рублей, организовал продажу его акций банку «Восточный», впоследствии это привело к фактическому хищению данной суммы. «Москва» со ссылкой на материалы дела отмечает, что реальная рыночная стоимость ценных бумаг составляла 600 тысяч рублей.