Таможенная служба предложила расширить продуктовое эмбарго
Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила расширить перечень сельхозпродукции, которая запрещена к ввозу в Россию из США, стран ЕС и ряда других государств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо ФТС, направленное в Минсельхоз 13 февраля.
Издание отмечает, что документ был подписан и.о. руководителя службы Русланом Давыдовым, который РБК не подтвердил и не опроверг информацию.
О планах расширить список продуктов, на которых распространяется продуктовое эмбарго, РБК рассказал президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) Максим Новиков. О подобной инициативе ФТС также знает представитель другой крупной продуктовой ассоциации, отмечает издание.
Целью расширения продуктового эмбарго, сказано в письме ведомства, является исключение возможности ввоза в Россию запрещенных товаров через декларирование их кодами «товаров прикрытия», которые в перечень запрещенных для ввоза не входят.
В Минсельхозе РБК сказали, что письмо ФТС в настоящее время рассматривают и обратили внимание, что решения об ограничениях в отношении других стран утверждаются правительством и президентом.
Издание отмечает, что предложенные ФТС ограничения касаются товаров из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. Ограничения в отношении них уже действуют, но ранее под них подпадали отдельные товары, а не их категории.
В документе говорится о запрете на ввоз товаров следующих категорий:
- Живые животные,
- Мясо и пищевые мясные субпродукты,
- Рыба и ракообразные, моллюски,
- Молочная продукция, яйца, мед,
- Продукты животного происхождения, в другом месте не поименнованные или не включенные,
- Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды»,
- Съедобные фрукты и орехи,
- Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных,
- Продукты переработки овощей, фруктов, орехов
- Солодовый экстракт и пищевые добавки, используемые при производстве» (исключение — специальные продукты для питания спортсменов).
Напомним, в августе 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающийввоз в Россию продуктов из стран, которые ввели санкции против России.
Полный запрет ввели на поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, сыров, молока, фруктов и овощей. Осенью 2016 года правительство включило в перечень запрещенных к ввозу товаров соль (в том числе морскую). В июле прошлого года продуктовое эмбарго было продлено на год.