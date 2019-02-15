Таможенная служба предложила расширить продуктовое эмбарго

Федеральная таможенная служба (ФТС) предложила расширить перечень сельхозпродукции, которая запрещена к ввозу в Россию из США, стран ЕС и ряда других государств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо ФТС, направленное в Минсельхоз 13 февраля.

Издание отмечает, что документ был подписан и.о. руководителя службы Русланом Давыдовым, который РБК не подтвердил и не опроверг информацию.

О планах расширить список продуктов, на которых распространяется продуктовое эмбарго, РБК рассказал президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) Максим Новиков. О подобной инициативе ФТС также знает представитель другой крупной продуктовой ассоциации, отмечает издание.

Целью расширения продуктового эмбарго, сказано в письме ведомства, является исключение возможности ввоза в Россию запрещенных товаров через декларирование их кодами «товаров прикрытия», которые в перечень запрещенных для ввоза не входят.

В Минсельхозе РБК сказали, что письмо ФТС в настоящее время рассматривают и обратили внимание, что решения об ограничениях в отношении других стран утверждаются правительством и президентом.

Издание отмечает, что предложенные ФТС ограничения касаются товаров из стран Евросоюза, США, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна. Ограничения в отношении них уже действуют, но ранее под них подпадали отдельные товары, а не их категории.



В документе говорится о запрете на ввоз товаров следующих категорий:

Живые животные,

Мясо и пищевые мясные субпродукты,

Рыба и ракообразные, моллюски,

Молочная продукция, яйца, мед,

Продукты животного происхождения, в другом месте не поименнованные или не включенные,

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды»,

Съедобные фрукты и орехи,

Готовые продукты из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных,

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов

Солодовый экстракт и пищевые добавки, используемые при производстве» (исключение — специальные продукты для питания спортсменов).

Напомним, в августе 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающийввоз в Россию продуктов из стран, которые ввели санкции против России.

Полный запрет ввели на поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, сыров, молока, фруктов и овощей. Осенью 2016 года правительство включило в перечень запрещенных к ввозу товаров соль (в том числе морскую). В июле прошлого года продуктовое эмбарго было продлено на год.