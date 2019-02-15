В Крыму суд арестовал трех местных жителей по делу об участии в «Хизб ут-Тахрир»

Киевский районный суд Симферополя арестовал до 15 апреля задержанных накануне Арсена Абхаирова, Рустема Эмирусеинова, Эскендера Абдулганиева по делу об участии в организации «Хизб ут-Тахрир», запрещенной и признанной в России террористической.

Фото: Антон Наумлюк – для «Новой»

Заседания проходили в закрытом режиме. Судя по представленным в суде документам следствия, ФСБ следила за ними с ноября 2017 года. По утверждению следствия, организатором ячейки «Хизб ут-Тахрир» в Красногвардейском районе Крыма выступил Эмирусеинов, обвиняемый по части 1 статьи 205.5 УК (организация деятельности организации, которая по закону признана террористической). Остальные являются членами организации и обвиняются по части 2 статьи 205.5 УК (участие в деятельности организации, которая по закону признана террористической).

С утра к зданию суда поддержать обвиняемых и их семьи приехали около трех сотен крымских мусульман. Меры охраны были также усилены: с обеда у суда дежурили бойцы спецназа и Росгвардии, которые перед этапированием обвиняемых оцепили здание.

С 2014 года в Крыму по обвинению в участии в «Хизб ут-Тахрир» было задержано более трех десятков мусульман. Большинство из них правозащитная организация «Мемориал» признает политзаключенными. Деятельность «Хизб ут-Тахрир» не запрещена на Украине, ее члены не преследовались в Крыму до 2014 года.