СК закрыл уголовное дело об убийстве против депутата городской думы Иркутска из-за истечения срока давности

Следственный комитет (СК) России по Забайкальскому району закрыл уголовное дело против депутата городской думы Иркутска Александра Панько в связи с истечением срока давности преступления, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

ТАСС отмечал, что депутата обвиняли в двойном убийстве (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК). Как сообщает «Медиазона», дело впоследствии переквалифицировали в пособничество на убийство (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК) и укрывательство убийства (ст. 316 УК). Так как прошло более 15 лет с момента преступления (ст. 78 УК), защитники смогли настоять на прекращении уголовного преследования депутата.

Иркутское издание IRK.Ru сообщило, что Александр Панько уже вернулся к обычной жизни.

Ранее депутат признался в причастности к убийству, совершенному недалеко от Иркутска в 1997 году. Панько указал следователям места, где были захоронены тела убитых.

Он был задержан в октябре 2018 года и отправлен в Читу, где его заключили под стражу. Он является фигурантом уголовного дела об убийстве двух человек организованной преступной группировкой «Ключевские» в 1997 году. По прежнему обвинению Панько мог быть осужден на пожизненное лишение свободы.

Организованная преступная группировка «Ключевские» действовала в Забайкалье в 1995-2005-х годах. Сейчас установлена причастность ее членов к убийству не менее 17 человек. Под следствием находятся 15 участников ОПГ, среди них бывший депутат Читинской областной думы Дмитрий Непомнящий, который обвиняется в убийстве пяти человек, и экс-депутат Читинской городской думы Алексей Гуськов, обвиняемый в убийстве шести человек. Расследование дела продолжается.