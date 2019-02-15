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Гаагский суд поддержал иск украинского ПриватБанка к России по делу о потере активов в Крыму

Экономика

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Постоянная палата третейского суда в Гааге поддержала иск украинского ПриватБанка к России по делу о потери активов организации в Крыму, сообщается на сайте банка. 

Решение было вынесено 4 февраля, но известно о нем стало сегодня. 

«Арбитражный суд признал, что он имеет юрисдикцию в отношении всех требований ПриватБанка против Российской Федерации, Российская Федерация нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы ПриватБанка в Крыму, и что ПриватБанк имеет право на возмещение за такую ​​экспроприацию в полном объеме», — говорится в сообщении банка. 

Вопрос о сумме компенсации оставили на следующий этап разбирательства, отметили в банке. Организация сообщила, что намерена получить компенсацию размером более 1 млрд долларов США. 

Как отмечает РИА Новости, ПриватБанк обратился в Гаагский арбитраж в 2015 году. Подобные иски после присоединения Крыма к России подали также другие крупные украинские банки.

В сентябре прошлого года апелляционный суд Киева постановил наложить арест на акции дочерних предприятий российских банков ВТБ, Проминвестбанка и Сбербанка. Истцами по делу выступили 18 украинских компаний и экс-руководитель украинской «дочки» Приватбанка Александр Дубилет. В мае 2018 года арбитражный суд удовлетворил их требования, обязав Россию выплатить компенсацию в размере 159 миллионов долларов.

Теги:
гаагский суд, банк, россия, иск, em
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