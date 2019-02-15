В Москве прошло заседание Союза добровольцев Донбасса

В московском «Президент-Отеле» прошло заседание совета командиров Союза добровольцев Донбасса (СДД), сообщает РБК со ссылкой на руководителя информационного отделасоюза Марию Коледу.

В заседании участвовали помощник президента России Владислав Сурков и экс-премьер самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), глава правления СДД Александр Бородай.

​«От Киева в разгар выборной гонки можно ожидать чего угодно. В случае если ситуация того потребует, мы мобилизуем добровольцев в самые кратчайшие сроки. К этому мы, как союз, готовы», — привела Коледа РБК слова Бородая.

На заседании он также сообщил, что благодаря помощи союза более 400 человек смогли избежать депортации из России, а также удалось вылечить около 800 раненных.

Помимо этого, Бородай вынес на обсуждение ряд других тем, в том числе проблемы нахождения добровольцев в заключении на территориях самопровозглашенных Луганской народной республики (ЛНР) и ДНР, социализации добровольцев и их адаптации к мирной жизни в условиях экономического кризиса.

Согласно документам на сайте СДД, он был создан в 2015 году. В уставе говорится, что цель организации – «деятельность по объединению граждан и жителей Российской Федерации, добровольно отстаивающих личные и общественные потребности жителей Донбасса в условиях агрессии, направленная на обеспечение их интересов».