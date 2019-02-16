В возрасте 59 лет умер бывший вице-спикер Госдумы Михаил Юрьев, сообщает «Комсомольская правда», на чьей радиостанции он вел передачу «Главтема».

Издание отмечает, что Юрьев тяжело болел в последние месяцы.

Он закончил биологический факультет МГУ, после этого работал в Институте молекулярной генетики Российской академии наук. В 1995-1999-х годах Юрьев был депутатом Госдумы от партии «Яблоко», в 1996 году стал вице-спикером нижней палаты парламента.

В прошлом году The Guardian сообщала, что Юрьев, бизнесмены Константин Николаев, Андрей Кунатбаев, Роман Абрамович и бывший глава администрации президента России Александр Волошин владеют акциями техасской энергетической компании American Ethane. Последний отказался комментировать РБК эту информацию.