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Умер бывший вице-спикер Госдумы Михаил Юрьев

Общество

 

В возрасте 59 лет умер бывший вице-спикер Госдумы Михаил Юрьев, сообщает «Комсомольская правда», на чьей радиостанции он вел передачу «Главтема». 

Издание отмечает, что Юрьев тяжело болел в последние месяцы. 

Он закончил биологический факультет МГУ, после этого работал в Институте молекулярной генетики Российской академии наук. В 1995-1999-х годах Юрьев был депутатом Госдумы от партии «Яблоко», в 1996 году стал вице-спикером нижней палаты парламента. 

В прошлом году The Guardian сообщала, что Юрьев, бизнесмены Константин Николаев, Андрей Кунатбаев, Роман Абрамович и бывший глава администрации президента России Александр Волошин владеют акциями техасской энергетической компании American Ethane. Последний отказался комментировать РБК эту информацию. 

Теги:
госдума, смерть, em
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