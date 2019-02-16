Власти Петербурга не согласовали проведение марша памяти Немцова в центре города

Администрация Петербурга не согласовала проведение 24 февраля марша памяти политика Бориса Немцова, сообщил в фейсбуке депутат заксобрания и один из членов оргкометета шествия Борис Вишневский.

Смольный не одобрил все маршруты в центре города и в ответ предложил провести шествие в Полюстровском парке, уточнил он. «Издевательский ответ. Будем судиться», — написал Вишневский. Организаторы марша в соцсетях уточняют, что намерены подать иск к администрации уже в понедельник, 18 февраля.

Оргкомитет предлагал три маршрута: от концертного зала «Октябрьский» на Лиговском проспекте до храма Спаса на Крови и Конюшенной площади, либо оттуда же — до Спасо-Преображенского собора, а также от Кронверкского проспекта до Марсова поля. Они также подавали отдельную заявку на проведение митинга, на случай если шествие не согласуют.

В Москве после переговоров мэрия согласовала шествие на 24 февраля: оно пройдет от Страстного бульвара по кольцу до проспекта Академика Сахарова, начало сбора участников — в 13:00. При этом администрация Кирова ранее отказала в проведении марша памяти Немцова.

Напомним, Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. Виновными в убийстве политика суд признал Заура Дадаева, Анзора и Шадида Губашевых, Тамерлана Эскерханова и Хамзат Бахаева. Они получили от 19 до 11 лет колонии строгого режима. Родные Немцова считают, что преступление не раскрыто, поскольку не назван заказчик убийства.