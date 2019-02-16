Спецпрокурор Мюллер запросил до 24 лет тюрьмы для Пола Манафорта за финансовые преступления

Спецпрокурор США Роберт Мюллер рекомендовал от 19,5 до 24,5 лет лишения свободы в качестве наказания за финансовые преступления экс-главе предвыборного штаба Дональда Трампа 69-летнему Полу Манафорту, следует из судебных документов, опубликованных CNN. Мюллер также посоветовал оштрафовать его на сумму до 24 млн долларов.

По мнению команды спецпрокурора, его возраст не должен сказаться на приговоре: «Манафорт более десятилетия вел себя, будто он выше закона, лишив федеральное правительство и финансовые институты миллионов долларов. Наказание должно отражать серьезность этих преступлений и в дальнейшем удержать от них как Манафорта, так и других», — написал Мюллер.

В августе присяжные признали Манафорта виновным в пяти эпизодах мошенничества с налогами, двух нарушениях банковского законодательства и сокрытии зарубежных счетов. Все это, по данным Мюллера, он совершил во время работы на «Партию регионов Украины» в 2006-2015 годах, отмыв более 30 млн долларов заработанных денег через американские и иностранные корпорации.

В предъявленных обвинениях пояснялось, что Манафорт вместе с партнером Робертом Гейтсом продвигал интересы Украины по указанию экс-президента страны Виктора Януковича. Лоббистская деятельность касалась санкций в отношении Украины, выборов и так называемого «дела Юлии Тимошенко». Гейтс признал свою вину и дал показания на Манафорта.

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В декабре спецпрокурор Роберт Мюллер также обвинил Манафорта в даче ложных показаний ФБР и команде самого Мюллера. Как сообщало агентство Associated Press, обвинения касаются контактов Манафорта с украинским политконсультантом Константином Килимником, которого связывают Главным управлением Генштаба ВС России (ГРУ). В январе суд перенес вынесение приговора Манафорту из-за этого параллельного процесса на неопределенный срок.