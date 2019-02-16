В Сургуте возбудили уголовное дело против последователей «Свидетелей Иеговы»

Управление Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу возбудило уголовное дело в отношении местных последователей «Свидетелей Иеговы» (признання судом экстремистской и запрещенная в России организация), говорится на сайте ведомства. Представители конфессии сообщили о 15 задержанных.

Обыски в Сургуте и Лянторе начались утром 15 февраля, у них изъяли «экстремистскую литературу», компьютеры и сотовые телефоны. По версии следствия, члены «Свидетелей Иеговы» пропагандировали преимущества своего религиозного учения и не признавали органов государственной власти.

В сообщении отмечается, что в деле участвовали сотрудники окружных СК, МВД и прокуратуры, а также управления ФСБ по Тюменской области. А местное издание «Сургутская трибуна» пишет, что в задержаниях участвовал также и отряд спецназначения Росгвардии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело об организации и участии в деятельности запрещенной организации, а также о вербовке населения возбуждено уголовное дело (ч.1 и ч.2 ст.282.2, ч.1.1 ст.282.2 УК).

В начале февраля обыски прошли у последователей «Свидетелей Иеговы» и в другом городе округа — Урае. Одного из задержанных, местного жителя Андрея Сазонова, 8 февраля арестовали по делу об организации деятельности запрещенной организации.