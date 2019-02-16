В США подали первый иск из-за введения Трампом режима ЧП

В США группа по защите прав потребителей Public Citizen по просьбе владельцев земель у южной границы оспорила в суде решение президента Дональда Трампа о введении режима чрезвычайного положения, копию искового заявления организация опубликовала на своем сайте. CNN называет это первым иском к решению.

Иск в федеральный суд округа Колумбия подали трое земвлевладельцев, а также частный парк и общество защитников природы Frontera Audubon Society, которые получили от правительства предупреждение о возможном строительстве на их территориях. Они требуют у суда признать, что Трамп превысил полномочия, и отменить решение о вводе ЧП.

Одна из заявительниц, Надя Алварез, рассказала CNN, что госслужащие просили зайти к ней, чтобы провести «исследование» для строительства стены. Сама женщина опровергла слова президента Трампа о потоке мигрантов: «За 47 лет, что я прожила здесь, я не видела, чтобы кто-то пересекал границу на моем участке, иначе бы не отпускала детей играть во дворе».

Свое расследование по поводу решения Трампа о режиме ЧП начали и американские конгрессмены. Демократы из юридического комитета Палаты представителей посчитали, что своим решением Трамп в обход Конституции решил распорядиться деньгами, выделенными Конгрессом на другие цели. Они также созвали слушания с участием юрисконсульта Белого дома и представителей Минюста.

Напомним, о вводе чрезвычайного положения на южной границе США президент Дональд Трамп объявил накануне, объяснив это необходимостью строительства заграждений для защиты от нелегальных мигрантов и наркотрафика из Мексики. Как ранее сообщал CNN, эта мера позволит ему привлечь более 7 млрд долларов из средств, предусмотренных на другие цели.

При этом, чтобы избежать повторного частичного шатдауна правительства, Трамп согласился на подписание пакета документов о госбюджете, который не предполагает средств на стену на границе с Мексикой.