Россия в декабре нарастила вложения в гособлигации США

В декабре прошлого года Россия нарастила вложения в американские гособлигации до 13,216 миллиардов долларов, что на 402 миллиона больше, чем в ноябре, следует из данных на сайте Минфина США.

Увеличение произошло за счет вложений в долгосрочные бумаги, однако преимущество краткосрочных облигаций, которое было достигнуто в августе впервые с 2011 года, по-прежнему осталось. До этого в ноябре Россия избавилась от казначейских обязательств американского Минфина на 1,8 млрд долларов.

В ноябре американские СМИ сообщали о том, что конгрессмены отложат до весны 2019 года рассмотрение антироссийских санкций из-за споров с обсуждением бюджета, впоследствии слушания срывались. В феврале группа сенаторов во главе с Линдси Грэмом, в августе уже предлагавшая проект санкций (т.н. DASKA Act), внесла его новую версию: сенаторы убрали список из восьми российских госбанков — теперь выбирать их предлагается президенту Дональду Трампу.

Напомним, Центробанк начал избавляться от американских казначейских облигаций весной 2018 года, и Россия, как стало известно в июле прошлого года, вышла из списка крупнейших держателей гособлигаций США. Одновременно с этим ЦБ летом увеличил закупку золота, что опрошенные Bloomberg эксперты назвали попыткой смягчить последствие возможных американских санкций.