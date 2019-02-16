Адвокат фигуранта дела об убийстве Анны Политковской заявил о его экстренной госпитализации. Во ФСИН это отрицают

Адвокат бывшего милиционера Дмитрия Павлюченкова, осужденного по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, Карен Нарсисян накануне заявил ТАСС, что его клиента из-за эпилептических припадков экстренно госпитализировали из колонии. В рязанском управлении ФСИН информацию отрицают: Павлюченков находится на плановом лечении.

Павлюченков отбывает наказание в находящейся в рязанском Скопино ИК-3 для бывших сотрудников правоохранительных органов, ему осталось еще около трех лет. «Если не оказать ему действенной медицинской помощи, он может не дотянут до конца срока», — сказал Нарсисян.

Неназванный источник «Росбалта» добавлял, что эпилептические припадки у мужчины начались «на днях», из-за них он потерял сознание и его доставили в одну из больниц при рязанской тюрьме, где сразу поместили в реанимацию. Врачи оценили его состояние как критическое, утверждал источник агентства.

Во ФСИН подтвердили, что он находится в больнице ведомства, однако заявили, что его состояние не тяжелое — он проходит плановое лечение в терапевтическом отделении. В больницу также выехали сотрудники аппарата рязанского омбудсмена и члены областной Общественной наблюдательной комиссии.

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Напомним, журналистку «Новой газеты» Анну Политковскую убили 7 октября 2006 года в подъезде дома на Лесной улице в Москве. В 2012 году бывшего милиционера Дмитрия Павлюченкова, признавшего вину в убийстве Анны Политковской, приговорили к 11 годам колонии.

А в 2014 году Мосгорсуд приговорил чеченцев Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева к пожизненному лишению свободы, признав первого исполнителем, а второго – организатором убийства. Еще трое мужчин, которые были посредниками в организации преступления – Сергей Хаджикурбанов, Ибрагим и Джабраил Махмудовы – приговорены к 20, 12 и 14 годам колонии соответственно.

Европейский суд по правам человека в прошлом году признал, что расследование убийства Анны Политковской не было эффективным: следствие все еще не установило заказчика и не предприняло достаточных мер для всестороннего и эффективного расследования преступления.