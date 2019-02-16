В Москве и Петербурге эвакуировали крупные торговые центры. Часть анонимных писем подписали инициалами Путина

В Москве эвакуировали посетителей «Атриума» на Земляном валу и еще четырех торговых центров сети «Капитолий», передает Интерфакс. В Петербурге анонимные сообщения о минировании также пришли в несколько торговых центров, отмечает «Фонтанка».

В Москве из «Капитолия» на Варшавском шоссе эвакуировали около трехсот посетителей, проверки прошли в «Капитолиях» на проспекте Вернадского, улице Миклухо-Маклая и Преображенской площади.

Пользователи соцсетей пишут о том, что в Петербурге эвакуировали ТЦ «Румба» в Кировском районе и «Радуга» в Московском. По данным «Фонтанки», сообщения о минировании также пришли и в ТРЦ «Галерея» на Лиговском проспекте.

И в Москве, и в Петербурге, как узнала «Фонтанка», анонимные электронные письма были подписаны инициалами президента Владимира Путина. Если петербургским торговым центрам отправляли короткие сообщения «ТЦ заминирован», то московским написали: «Поздравляем Вас, здание заминировано взрывным устройством номиналом на 600 килограмм тротилового эквивалента, и устройство начинено металлической дробью».

Накануне в Москве из-за анонимных угроз по электронной почте эвакуировали несколько тысяч офисных сотрудников бизнес-центров, а за день до этого проверки прошли на Ярославском и Киевском вокзале, а также в СИЗО № 4 «Медведь» и СИЗО № 5 «Водник». До этого массовые эвакуации в Москве проходили 5 февраля, тогда они затронули около 90 зданий, из которых эвакуировали более 20 тысяч человек. По электронной почте приходили анонимные угрозы о минировании ряда московских школ, торговых центров, в том числе ЦУМа, и университетов.

В конце января по всей России массовые эвакуации после получения сообщений о минировании прошли в европейской части России — в том числе во Владимирской, Липецкой, Мурманской, Новгородской, Тамбовской, Псковской, Архангельской и Астраханской областях. Угрозы взрывов поступают в социально-значимые объекты, в основном в школы, больницы и торговые центры.