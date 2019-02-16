Эрдоган подтвердил намерение купить российские зенитные комплексы C-400 вопреки угрозам США

Президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил, что страна не будет отказываться от покупки российских зенитных комплексов С-400, передает газета Hurriet. Агентство Reuters отмечает, что накануне истек неофициальный дедлайн от США, после которого те обещали разорвать контракт на поставку американских комплексов Patriot.

«Мы заключили с Россией договор на поставки С-400 и не рассматриваем отказ от него. Поставки будут осуществлены в июле, как и планировалось», — заявил Эрдоган, уезжая из Сочи с трехстороннего саммита по Сирии. При этом Турция, как добавил турецкий президент, все еще готова к покупке Patriot, если США выполнят ряд их условий, таких как предоставление кредита, совместное производство комплексов и их досрочная поставка.

По данным Reuters, американские чиновники потребовали у Анкары к 15 февраля отказаться от покупок C-400, посколько российские комплексы не встраиваются в системы ПВО стран НАТО. В ином случае они пригрозили отменить соглашение о поставке систем Patriot на 3,5 млрд долларов. Отказ также может поставить под угрозу покупку Турцией истребителей Lockheed Martin Corp F-35 и даже привести к санкциям.

Напомним, Россия и Турция подписали контракт на поставку четырех дивизионов ЗРК С-400 на сумму около 2,5 млрд долларов в июле прошлого года, начало поставок ожидается уже летом 2019 года, а установка комплексов — в октябре. Источники агентства Bloomberg сообщали, что в прошлом году Турция обещала предоставить американским ученым российские ЗРК для изучения в случае, если продажа ей зенитных систем Patriot все-таки состоится.