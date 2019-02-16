В Москве прошел пикет за освобождение косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье

Собравшиеся собрали слово «спасём китов». Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

На площади Яузские ворота прошел согласованный пикет за освобождение незаконно выловленных косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье. В нем приняли участие около 50 человек. Трансляцию мероприятия «Новая» вела в фейсбуке.

Участники пикета также выступили против отлова дельфинов и косаток, белух и китов, а, кроме этого, и за закрытие дельфинариев в России. «По всему миру люди отказываются от дельфинариев, а мы что?» — спрашивает одна из организаторов митинга Вероника Почуева.

Одна из организаторов пикета, Вероника Почуева (вторая слева). Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Участники акции в поддержку животных, находящихся в приморской «китовой тюрьме». Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Одна из женщин, утверждающая, что дельфинотерапия необходима для больного ребёнка ее подруги. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Ранее на площади также присутствовали люди, выступавшие за дельфинарии и дельфинотерапию. Одна из женщин, утверждая, что является знакомой мамы с больным ребенком, говорила о необходимости и помощи подобной терапии.При этом организаторы митинга назвали людей, выступавших против закрытия дельфинариев, провокаторами.

«Дельфинотерапия — очень надуманная тема. То, что мы получаем от них восторг, — это точно. Но дельфин испражняется в воду, в которой находится, в 7 раз больше. Менять эту воду просто физически каждый раз невозможно. И ребенок плавает в его испражнениях и хлорке. Это плохо как для дельфина, так и для собственного ребёнка», — рассказывает Вероника Почуева. — «Я сюда пришла из-за своих детей. Я хочу, чтобы они понимали, что надо что-то менять».

Участники митинга пришли с плакатами, требующими остановить отлов дельфинов и белух, а также принять срочные меры относительно 11 косаток и 87 белух, находящихся сейчас в китовой тюрьме.

«Я здесь потому, что меня дочка моя попросила сходить», — говорит участник пикета Виктор, — «Мы ее в детстве водили в дельфинарий, а потом уже осознанно она перестала сама ходить. Она считает, что там обижают таких же созданий, как и люди, а может, и превосходящих нас».

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Читайте также На рыбьих правах. Полпред Трутнев посоветовал океанологу Кусто заниматься защитой животных у себя дома

Напомним, сейчас решается судьба 11 краснокнижных косаток и 90 белух. Детеныши этих китообразных были выловлены летом 2018 года в Охотском море. По сведениям Greenpeace и других экологических организаций, отловщики готовят животных для продажи в китайские океанариумы.

11 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя, которую экологи окрестили «китовой тюрьмой» из-за тесных грязных бассейнов и холода. «Экологическая вахта Сахалина» рассказывала, что из-за этого состояние кожного покрова изменилось у 6 косаток, у некоторых на спинном плавнике и спине начала отслаиваться кожа.