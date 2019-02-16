МИД Австрии: Евросоюз согласовал санкции против России за инцидент в Керченском проливе

Страны Евросоюза уже согласовали санкции в отношении России за захват украинских военных кораблей в Керченском проливе, сообщила РИА Новости глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

«Решение уже принято на соответствующем уровне», — заявила глава австрийского МИДа.

Накануне о конкретных мерах рассказал источник Bloomberg: послы стран ЕС договорились о персональных санкциях в отношении восьми россиян, причастных к захвату кораблей, при этом российские компаний они не затронут. Ожидается, что подробнее о санкциях расскажут министры иностранных дел стран ЕС после встречи 18 февраля в Брюсселе.

Как ранее сообщали телеканал Sky News и Financial Times, ограничительные меры будут включать заморозку активов и запрет на въезд. Санкции, по их данным, примут к концу марта, причем вводиться они будут совместно с США.

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе российская погранслужба обстреляла три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь. Российская сторона заявляла, что корабли незаконно пересекли границу, так как Украина предварительно не подала заявки на проход судов. Киев утверждает, что отправлял запросы, но не получил на них ответа. Вскоре после инцидента Евросоюз призвал Россию отпустить всех задержанных моряков.