Экс-совладелец «ЮКОСа» Леонид Невзлин назвал задержанного основателя Baring Vostok «новым Браудером»

Бывший совладелец компании «ЮКОС» Леонид Невзлин считает, что против основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Kалви «рано или поздно» возбудили бы уголовное дело в России.

Невзлин рассказал, что помнит, как Калви с финансистом Биллом Браудером и бизнесменом Питером Дерби «стояли у истоков российского фондового рынка и возглавляли в 90-е годы самые крупные иностранные фонды». По его мнению, основатель Baring Vostok был одним из последних крупных иностранцев, который работал на российском рынке прямых и портфельных инвестиций.

Рано или поздно подобное должно было с ним произойти в России. Это как с Браудером: обязательно найдется тот, кто донесет [силовикам], что где-то есть очень большие деньги не под их управлением. Потом они предлагают отдать долю «своему» акционеру или продать компанию.

По словам Невзлина, если «товарищи иностранцы не понимают» предложения, «то им создают конфликт», в результате которого «добивают».

Напомним, Калви подозревают в мошенничестве на сумму 2,5 млрд рублей по ст. 159 УК, его задержали накануне. Всего по делу проходят шесть человек. Басманный суд Москвы 15 февраля продлил срок задержания Калви на 72 часа, других фигурантов дела отправили под арест до 13 апреля.

Следствие считает, что основатель Baring Vostok, зная о наличии у подконтрольного ему «Первого коллекторского бюро» долга в 2,5 млрд рублей, организовал продажу его акций банку «Восточный», впоследствии это привело к фактическому хищению данной суммы. Согласно материалам дела, реальная рыночная стоимость ценных бумаг составляла 600 тысяч рублей.

Финансист Билл Браудер в России заочно приговорен судом к девяти годам лишения свободы в колонии по обвинению в уклонении от уплаты налогов.