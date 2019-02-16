Суд арестовал до 13 апреля основателя Baring Vostok по делу о хищении у банка «Восточный»

Басманный суд Москвы арестовал до 13 апреля основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви по делу о хищении средств у банка «Восточный». Калви и еще пятерых фигурантов дела подозревают в хищении 2,5 млрд рублей.

Защита Калви намерена обжаловать его арест.

15 февраля стало известно о задержании Калви и еще пятерых подозреваемых. В тот же день суд взял под стражу партнеров компании Филиппа Дельпаль и Вагана Абгаряна, директора по инвестициям Ивана Зюзина, советника главы правления Норвик Банка Алексея Кордичева и руководителя Первого коллекторского бюро Максима Владимирова.

Против Калви возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

По данным следствия, в феврале 2017 года Калви убедил акционера банка «Восточный» принять у ПКБ акции компании International Financial Technology Group в счет долга в размере 2,5 млрд рублей. Основатель фонда Baring Vostok, Делипаль, Абгарян и ряд неустановленных лиц предоставили ложный отчет, в котором рыночная цена акций была завышена и составляла 3 млрд рублей.

Показания на сотрудников Baring Vostok дал акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов. Калви отрицает вину в хищении денег и назвал обвинения «не правдой». Он считает, что настоящей причиной его ареста стал крупный корпоративный конфликт, связанный с банком. По словам подозреваемого, Baring Vostok подал иск в лондонский арбитражный суд против Юсупова и совладельца банка Артема Аветисяна из-за заключения банком нескольких сомнительных сделок.

На суде по избранию меры пресечения Калви обвинил совладельца банка «Восточный» Аветисяна в выводе денег из банка «Юниаструм». «Перед слиянием «Юниаструм банка» и «Восточного» Артем Аветисян вывел из подконтрольного ему банка значительные суммы под видом фиктивных сделок, они покупали грибную ферму, консервный завод и тому подобное. Мы готовились к слиянию и не могли контролировать эти сделки», – сказал Калви.

Он добавил, что в настоящее время является старшим партнером созданного им инвестиционного фонда, большую часть времени проживает в Лондоне и имеет постоянное место жительства в Москве. Также подозреваемый заявил о желании сотрудничать со следствием и просил суд отправить его под домашний арест.

Следствие ходатайствовало об аресте основателя фонда Baring Vostok, пояснив, что, оставаясь на свободе, Калви может скрыться, помешать расследованию, уничтожить доказательства по делу и оказывать давление на свидетелей. Следователь настаивал, что преступление, которое вменяется Калви, не относится к предпринимательской деятельности, поскольку тот использовал цепочку офшорных компаний и не желал получать прибыль.

Судья Артур Карпов не смог сразу арестовать Калви и продлил срок задержания на 72 часа. Председательствующий предоставил дополнительное время сторонам на предоставление доказательств. Судья Карпов выразил недовольство тем фактом, что часть документов в ходатайстве следствия была представлена на английском и не переведена. Калви пользовался услугами приглашенного переводчика, но с разрешения суда, юридическую и лингвистическую помощь получал также и от своего адвоката Дмитрия Савочкина.

В защиту Калви выступили глава Сбербанка Герман Греф, политики Борис Титов и Анатолий Чубайс.