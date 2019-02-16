В Москве задержали активистов «Ассоциации народного сопротивления»

обновление Задержанных активистов АНС Георгия Коробова и Александра Буимова выпустили из ОВД без составления протоколов, сообщили «Новой» в организации.

В Москве задержали активистов движения «Ассоциация народного сопротивления» (АНС) Георгия Коробова и Александра Буимова. Об этом «Новой» рассказал один из активистов Никита Зайцев.

Как объяснили в организации, они планировали провести экопикет в районе метро «ВДНХ», но по пути на него их задержали. В АНС уточнили, что предлогом для задержания стало якобы отсутствие регистрации у активистов. Их доставили в отделение полиции по Таганскому району.

Фото: Светлана Виданова / специально для «Новой»

Однако в АНС считают, что поводом для задержания стала акция, прошедшая накануне в районе метро «Сокольники». Активисты перекрыли часть дороги и выступили с рядом лозунгов, в том числе «За свободный интернет».