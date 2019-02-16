В Москве прошла дискуссия о судьбе расстрельного полигона «Коммунарка»

В архитектурной школе «МАРШ» 15 февраля прошла дискуссия на тему «Что нам делать с Коммунаркой?», посвященная дальнейшей судьбе расстрельного полигона.

Основной темой встречи стал вопрос о том, могут ли имена жертв и палачей соседствовать на Стене памяти. В ней участвовали историки, культурологи и общественные деятели.

Многие участники встречи выразили мнение, что достоверно разделить захороненных жертв и чекистов невозможно, потому что нет свидетелей, не хватает многих документов. Историк Никита Петров отметил, что среди реабилитированных есть чекисты, которые, скорее всего, были причастны к большому террору, но расстреляны были неправосудно, как предатели родины.

Историк архитектуры Вадим Басс высказался о визуальном восприятии мемориала. Он считает, что не имеет смысла переделывать памятник, но стоит дополнить его исторической справкой. Для этого должен быть создан музей или информационный центр.

Другое мнение выразили общественное движение «Бессмертный барак» и активист Юрий Самодуров. Они считают, что «размещать имена палачей среди жертв» недопустимо. Самодуров сказал, что необходимо разделить фамилии захороненных на три категории: те кто не участвовал в расстрелах, те кто их производил и герои, которые сопротивлялись.

По этическому вопросу, касающемуся Стены памяти, высказалась философ Ксения Голубович. По ее мнению, настоящие жертвы – потомки расстрелянных и причастных к расстрелам, потому именно они живут с памятью о том, что их родственник был жестоко убит или наоборот, убивал. Голубович сообщила, что дискуссия о «Коммунарке» нужна была до строительства Стены памяти, это помогло бы разрешить ряд споров и найти общее решение.

Член правления правозащитной организации «Мемориал» Елена Жемкова рассказала и о других проблемах «Коммунарки»: все работы там проводятся силами всего 12 волонтеров. Их не хватает даже на расчистку территории. Она предложила каждому съездить на полигон хотя бы раз, чтобы привлечь внимание общественности к этому историческому объекту.

Согласно архивным документам, на расстрельном полигоне «Коммунарка» чекисты расстреляли и тайно захоронили не менее 6609 человек. На данный момент уже известны имена примерно 4,5 тысяч убитых.

Сначала жертвами «Коммунарки» становились люди из сталинских расстрельных списков, но впоследствии на полигоне расстреливали высшую советскую элиту с пропиской в Кремле, наркомов, литераторов, рядовых чекистов, начальников тюрем, журналистов, железнодорожников всех рангов. Среди убитых на полигоне была и женщина -мороженщица.

27 октября 2018 года на полигоне была открыта Стена памяти с перечнем всех установленных имен расстрелянных. Деньги на нее собирали родственники жертв, привлекались и частные пожертвования.

Лейла Копалиани – для «Новой»