ФСИН обнаружила новые нарушения в ярославской ИК-1

В исправительной колонии №1 (ИК-1) Ярославской области нашли видеозапись, на которой зафиксированы факты нарушения закона осужденными и сотрудниками исправительного учреждения, сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Видеозапись обнаружили сотрудники отдела собственной безопасности и оперативного отдела ФСИН при проведении в ИК-1 оперативно-розыскных мероприятий. По факту произошедшего ведомство назначило служебную проверку.

В пресс-службе регионального ФСИН Интерфаксу уточнили, что выявленные нарушения не связаны с пытками и применением физической силы. В чем именно они заключаются, ведомство не пояснило.

Напомним, 20 июля прошлого года «Новая газета» опубликовала видеозапись пытки заключенного ИК-1 Евгения Макарова, датированную 2017 годом. На видео мужчины в форме несколько минут по очереди бьют осужденного дубинками и кулаками по ногам, а также льют ему на голову воду из ведра. Ранее сообщения о пытках проверяли правоохранительные органы, однако в возбуждении уголовного дела было отказано.

3 августа прошлого года «Новая газета» опубликовала еще одно свидетельство пыток в ярославской ИК-1. На видеозаписи, предположительно сделанной в конце 2016 года, те же сотрудники ФСИН, который пытали Макарова, заставляют заключенных бегать по коридору и бьют их руками и дубинками.

Следственный комитет России по факту обоих инцидентов возбудил уголовные дела о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК), которые позднее объединили в одно производство. По делу проходят 15 бывших сотрудников ФСИН, 14 из них находятся под арестом, один – под домашним арестом.